AI डीपफेक पर भड़कीं प्रीति जिंटा, गूगल और मेटा पर बॉम्बे हाई कोर्ट में ठोका मुकदमा
बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने AI से बने डीपफेक और छेड़े गए मीम्स के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। उनका आरोप है कि ये डिजिटल रचनाएं उनके कॉपीराइट और निजता का उल्लंघन कर रही हैं।
अदालत ने सभी संबंधित पक्षों से अगली सुनवाई तक आपत्तिजनक सामग्री हटाने की योजना बनाने को कहा है और उम्मीद है कि इस पर अगले हफ्ते और फैसले सुनाए जाएंगे।
गूगल और मेटा ने की इन कंटेंट को हटाने की पेशकश
प्रीति ने आरोप लगाया है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर उनकी अनुमति के बिना नकली वीडियो, मीम्स और चैटबॉट साझा किए गए हैं। इससे उनके अधिकारों पर गंभीर असर पड़ रहा है।
उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी कि डीपफेक टेक्नोलॉजी लगातार और भी स्मार्ट होती जा रही है, इसलिए इस पर तुरंत कार्रवाई जरूरी है। गूगल और मेटा ने कहा है कि वे चिह्नित लिंक हटाने को तैयार हैं, लेकिन वे ऐसा एकमुश्त प्रतिबंध नहीं चाहते, जिससे सही सामग्री भी हट जाए।
इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होनी है। गौरतलब है कि अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी जैसे कई दूसरे सितारों ने भी ऐसे ही मुद्दों को लेकर पहले शिकायतें की हैं।