प्रीति जिंटा ने की 'वाइब' की शूटिंग पर खुलकर बात, जानिए क्या बोलीं?

अभिनेत्री प्रीति जिंटा एक बार फिर सुर्खियों में छाई हुई हैं। उन्होंने बताया है कि वे भारत में फिल्मों की शूटिंग और लॉस एंजिल्स में अपने परिवार के साथ बिताए जाने वाले समय के बीच अपने व्यस्त शेड्यूल को कैसे मैनेज करती हैं।

लॉस एंजिल्स में उनके जुड़वां बच्चे और पति जीन गुडइनफ रहते हैं। प्रीति ने इस बारे में बात करते हुए कहा, "यह सब इसके लायक था। इसमें बहुत मेहनत लगी, खूब मजा भी आया और मैंने कई नई बातें भी जानीं। तो हां, मैंने इसका पूरा लुत्फ उठाया।"