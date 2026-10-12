नाना पाटेकर के निधन पर क्यों नहीं पहुंचा बॉलीवुड? अभिनेता प्रवीण तरडे ने की इंडस्ट्री की आलोचना
मनोरंजन
मराठी अभिनेता और निर्देशक प्रवीण तरडे ने नाना पटेकर के पुणे में हुए अंतिम संस्कार में शामिल न होने पर बॉलीवुड सितारों की खुलकर आलोचना की है।
उनका कहना था कि जिन लोगों ने नाना को अपना दोस्त बताया था, वे उन्हें श्रद्धांजलि देने तक नहीं आए, जिससे उन्हें बहुत निराशा हुई है।
नाना के अंतिम संस्कार में थी महाराष्ट्र के किसानों की मौजूदगी
प्रवीण के मुताबिक, पूरे महाराष्ट्र से किसान उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे। इससे साफ पता चलता है कि नाना का असर सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आम लोगों के दिलों में भी उनकी खास जगह थी।