नाना पाटेकर के निधन पर क्यों नहीं पहुंचा बॉलीवुड? अभिनेता प्रवीण तरडे ने की इंडस्ट्री की आलोचना

मराठी अभिनेता और निर्देशक प्रवीण तरडे ने नाना पटेकर के पुणे में हुए अंतिम संस्कार में शामिल न होने पर बॉलीवुड सितारों की खुलकर आलोचना की है।

उनका कहना था कि जिन लोगों ने नाना को अपना दोस्त बताया था, वे उन्हें श्रद्धांजलि देने तक नहीं आए, जिससे उन्हें बहुत निराशा हुई है।