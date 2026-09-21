धर्मा प्रोडक्शन की नई फंतासी-हॉरर पर आया अपडेट

धर्मा प्रोडक्शन के लिए 'विषकन्या' बनेंगी प्रतिभा रांटा, राजकुमार राव हाेंगे जोड़ीदार

लेखन ज्योति सिंह 08:19 pm Sep 21, 202608:19 pm

क्या है खबर?

करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन हॉरर और फैंटेसी जॉनर में लगातार अपनी पैठ जमा रही है। कार्तिक आर्यन के साथ 'नागजिला' के बीच, प्रोडक्शन की अगली फंतासी हॉरर को लेकर ताजा अपडेट आया है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में 'लापता लेडीज' से लोकप्रिय हुईं अभिनेत्री प्रतिभा रांटा मुख्य नजर आएंगी। उनके साथ राजकुमार राव मुख्य किरदार में होंगे। फिल्म के शीर्षक का खुलासा भी हो गया है और यह एक विशाल जादुई काल्पनिक दुनिया पर आधारित होगी।