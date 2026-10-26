अमित साध-ईशा देओल की 'प्रताप' का ट्रेलर जारी, जानिए कब रिलीज होगी फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 03:38 pm Oct 26, 202603:38 pm

क्या है खबर?

अमित साध और ईशा देओल की आगामी फिल्म 'प्रताप' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। सचिन सराफ द्वारा निर्देशित और लिखित यह एक एक्शन क्राइम-ड्रामा है, जिसे प्रदीप रंगवानी और यूवी फिल्म्स के बैनर तले निर्मित किया गया है। इसमें मशहूर निर्देशक तिग्मांशु धूलिया भी अपने अभिनय का हुनर दिखाते नजर आएंगे। सीमा बिस्वास भी इसका हिस्सा हैं। फिल्म के ट्रेलर में अमित एक अनुभवी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की भूमिका निभाते दिखाई दे रहे हैं।