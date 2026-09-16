फिल्म 'प्रताप' का पोस्टर हुआ जारी

अमित साध और ईशा देओल की फिल्म 'प्रताप' का पहला पोस्टर जारी, रिलीज तारीख भी आई

लेखन ज्योति सिंह 01:56 pm Sep 16, 202601:56 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता अमित साध और ईशा देओल एक साथ बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार हैं। उनकी फिल्म 'प्रताप' का पहला आधिकारिक पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। साथ में रिलीज तारीख भी बताई गई है। इस सस्पेंस-थ्रिलर को सचिन सराफ द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जबकि प्रदीप रंगवानी और यूवी फिल्म्स ने मिलकर इसका निर्माण किया है। फिल्म में अमित को एक अनुभवी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की भूमिका निभाते हुए देखा जाएगा।