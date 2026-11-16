प्रशांत नील की थ्रिलर फिल्म '418' की OTT रिलीज की तारीख हुई पक्की, जानें कब और कहां देख पाएंगे

'418' एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में स्थापित है, जो रूम नंबर 418 के डरावने रहस्यों को उजागर करती है। कीर्तन नाडागौड़ा ने इसे निर्देशित किया है, जिसमें चैत्रा जे अचार और सूर्या राज जैसे कलाकार नजर आए हैं।

फिल्म का निर्माण नवीन येर्नेनी और वाई रवि शंकर ने मैत्री मूवी मेकर्स बैनर के तले किया है। प्रशांत ने इस प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया है।

सिनेमाघरों में इस फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इसे एक बड़े दर्शक वर्ग (और शायद कल्ट फैन फॉलोइंग) मिलने की उम्मीद है।