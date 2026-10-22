प्रशांत नील की हॉरर फिल्म '418' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने को है तैयार, जानिए कब होगी रिलीज

प्रशांत नील ने हॉरर थ्रिलर फिल्म '418' को पेश किया है, जिसे नई प्रतिभा कीर्तन नाडगौड़ा ने निर्देशित किया है।

अब यह तेलुगु, कन्नड़, तमिल और हिंदी में पूरे देश में रिलीज होने के लिए तैयार है। पहले यह फिल्म सिर्फ तेलुगु में 31 जुलाई को आने वाली थी, लेकिन फिर इसे 18 सितंबर के लिए टाल दिया गया था।

ट्रेलर और शुरुआती स्क्रीनिंग की शानदार प्रतिक्रिया के बाद, अब इसे 23 अक्टूबर को पूरे भारत में रिलीज करने का फैसला लिया गया है।

इसके दमदार दृश्यों को देखते हुए इसे 'A' सर्टिफिकेट मिला है, ऐसे में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने को तैयार दिख रही है।