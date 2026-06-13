प्रणित मोरे ने मांगी माफी, बोले- बड़ी चूक हो गई, बस एक और मौका दे दो

माफीनामा

भारी ट्रोलिंग के बीच कॉमेडियन प्रणित का माफीनामा

प्रणित ने गुरुग्राम में हुए अपने एक शो के दौरान '370 की बिरयानी' वाले विवाद पर सोशल मीडिया पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा, "नमस्ते, तो बात ये है कि मैं काफी समय से इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया था। आप सबने मेरा वो क्राउड वर्क (दर्शकों से बातचीत वाला वीडियो) देखा होगा, जिसकी वजह से मुझे काफी नफरत मिल रही है और शायद मैं इस नफरत का हकदार भी हूं।"