'दृश्यम 3' में अक्षय खन्ना की जगह ले रहे प्रकाश राज? अभिनेता ने कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह 10:11 am Feb 11, 202610:11 am

क्या है खबर?

अजय देवगन की 'दृश्यम' फैंचाइजी को दर्शकों ने अपना बेशुमार प्यार दिया है। निर्माता इसकी तीसरी किस्त बनाने में जुटे हैं, जिसके जरिए विजय सलगांवकर बनकर अभिनेता फिर वापसी करेंगे। पिछले कुछ समय से यह फिल्म अपनी कास्टिंग को लेकर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। दरअसल, अक्षय खन्ना के फिल्म से बाहर होने की खबरों ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं बटोरी थीं। अब निर्माताओं ने दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज को अपनी टीम में शामिल किया है।