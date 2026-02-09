प्रकाश राज ने अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी

'स्पिरिट' से बाहर होने की खबरों पर प्रकाश राज ने तोड़ी चुप्पी, कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह 03:29 pm Feb 09, 202603:29 pm

क्या है खबर?

साउथ सुपरस्टार प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'स्पिरिट' शूटिंग शुरू होने के बाद से चर्चा में है। कुछ समय से सोशल मीडिया पर चर्चा थी कि क्रिएटिव मतभेदों के चलते प्रकाश राज ने इस फिल्म से दूरी बना ली है। जाहिर है कि पहले भी 'स्पिरिट' अपनी कास्टिंग को लेकर खूब विवादों में घिरी थी, जब दीपिका पादुकोण ने इससे किनारा किया था। हालांकि, दिग्गज अभिनेता प्रकाश ने खुद को लेकर लग रहीं अटकलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।