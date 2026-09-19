मुंबई में प्राजक्ता माली का बड़ा धमाका, करोड़ों का घर खरीदने के बाद बेचा पुराना फ्लैट

मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता माली ने मुंबई के गोरेगांव ईस्ट में अपना 473 वर्ग फीट का फ्लैट 1.12 करोड़ रुपये में बेचा है। प्रॉपर्टी की बिक्री का पंजीकरण 10 सितंबर, 2026 को हुआ। खास बात यह है कि इससे कुछ हफ्ते पहले, 12 अगस्त को उन्होंने इसी इलाके में 996 वर्ग फीट का एक नया फ्लैट 6.42 करोड़ रुपये में खरीदा था। ये अपार्टमेंट ओबेरॉय एक्सक्विजिट में है और इसके साथ पार्किंग भी मिली है। प्राजक्ता ने पुराने फ्लैट को बेचने की वजह सार्वजनिक नहीं की है।