राजकुमार राव की नई फिल्म की रिलीज तारीख जारी

राजकुमार राव की फिल्म 'प्रहार- द उज्ज्वल निकम स्टोरी' की रिलीज तारीख का ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 01:18 pm Jun 09, 202601:18 pm

क्या है खबर?

मैडॉक फिल्म्स ने अपनी अगली फिल्म 'प्रहार- द उज्ज्वल निकम स्टोरी' का ऐलान कर दिया है। इसमें राजकुमार राव मुख्य किरदार में नजर आएंगे। उनके साथ लीड रोल में वामिका गब्बी हैं, जो अभिनेता के साथ पहले 'भूल चूक माफ' (2025) में नजर आई थीं। अविनाश अरुण द्वारा निर्देशित यह एक बायोग्राफिकल फिल्म है, जो देश के सबसे प्रसिद्ध वकीलों में से एक उज्ज्वल निकम की जिंदगी से प्रेरित होगी। फिल्म की रिलीज तारीख का ऐलान कर दिया गया है।