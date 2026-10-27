27 साल बाद फिर साथ दिखेंगे प्रभु देवा-सिमरन, 'कमल श्रीदेवी' में दिखेगा रोमांस का नया रंग

'कमल श्रीदेवी' को कृष्णानंद कोट्टारपट्टू ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म का मकसद लव स्टोरीज को एक नया अंदाज देना है।

जीवी प्रकाश कुमार फिल्म का संगीत संभाल रहे हैं, जबकि सिनेमैटोग्राफी शरण वेलायुधन कर रहे हैं।

यह फिल्म जियोन फिल्म्स और एमआरपी एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही है। सौंदर्या रजनीकांत और पासिलियन नाजरेथ की यह एक और साथ की फिल्म है।

इससे पहले ये दोनों 'विथ लव' नाम की फिल्म में भी साथ काम कर चुके हैं। अभी तक फिल्म की कहानी के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन क्रिएटिव टीम का कहना है कि यह एक खास और दिल छू लेने वाली लव स्टोरी होगी।