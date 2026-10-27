27 साल बाद फिर साथ दिखेंगे प्रभु देवा-सिमरन, 'कमल श्रीदेवी' में दिखेगा रोमांस का नया रंग
प्रभु देवा और सिमरन 27 साल बाद एक नई रोमांटिक फिल्म 'कमल श्रीदेवी' में फिर से साथ नजर आएंगे। सौंदर्या रजनीकांत इस फिल्म को निर्मित कर रही हैं।
इसमें मिथुन जय शंकर और स्मेहा जैसे कलाकार भी हैं। फिल्म की शूटिंग मुन्नार और चेन्नई में एक ही पूरी की गई है और इसका काम लगभग पूरा हो चुका है।
'कमल श्रीदेवी' की क्रिएटिव टीम की कमान संभाल रहे हैं कृष्णानंद
'कमल श्रीदेवी' को कृष्णानंद कोट्टारपट्टू ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म का मकसद लव स्टोरीज को एक नया अंदाज देना है।
जीवी प्रकाश कुमार फिल्म का संगीत संभाल रहे हैं, जबकि सिनेमैटोग्राफी शरण वेलायुधन कर रहे हैं।
यह फिल्म जियोन फिल्म्स और एमआरपी एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही है। सौंदर्या रजनीकांत और पासिलियन नाजरेथ की यह एक और साथ की फिल्म है।
इससे पहले ये दोनों 'विथ लव' नाम की फिल्म में भी साथ काम कर चुके हैं। अभी तक फिल्म की कहानी के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन क्रिएटिव टीम का कहना है कि यह एक खास और दिल छू लेने वाली लव स्टोरी होगी।