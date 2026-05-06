फिल्म 'फौजी' की शूटिंग अचानक रोकी गई

प्रभास की फिल्म 'फौजी' की रिलीज में होगी देरी? इस कारण बीच में रुका काम

लेखन ज्योति सिंह 11:58 am May 06, 202611:58 am

क्या है खबर?

प्रभास इस वक्त कई आगामी और बड़ी परियोजनाओं में व्यस्त चल रहे हैं। एक तरफ उन्होंने 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल की शूटिंग शुरू कर दी है। उनके पास पहले से संदीप रेड्‌डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' है। खबर आई कि कुछ दिन पहले अभिनेता ने एक अन्य फिल्म 'फौजी' पर भी काम शुरू कर दिया है। हालांकि, अब फिल्म की शूटिंग को कथित तौर पर रोकना पड़ा जिसके कारण रिलीज में देरी की चर्चा शुरू हो गई है।