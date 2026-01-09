'द राजा साब' के सीक्वल का ऐलान

'द राजा साब' के आते ही प्रभास ने सुनाई खुशखबरी, किया सीक्वल का ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 02:21 pm Jan 09, 202602:21 pm

क्या है खबर?

भारतीय सिनेमा में सीक्वल फिल्मों का दौर तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है। भारी-भरकम बजट के साथ बनने वाली पैन इंडिया फिल्में अपनी दूसरी या तीसरी किस्तों के साथ आ रही हैं। 'कांतारा: चैप्टर 1' और 'धुरंधर' के बाद, प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' भी सीक्वल का तोहफा लेकर आ गई है। 9 जनवरी को रिलीज इस फिल्म के आखिर में निर्माताओं ने खुलासा कर दिया है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होगी।