'द राजा साब' के आते ही प्रभास ने सुनाई खुशखबरी, किया सीक्वल का ऐलान
भारतीय सिनेमा में सीक्वल फिल्मों का दौर तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है। भारी-भरकम बजट के साथ बनने वाली पैन इंडिया फिल्में अपनी दूसरी या तीसरी किस्तों के साथ आ रही हैं। 'कांतारा: चैप्टर 1' और 'धुरंधर' के बाद, प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' भी सीक्वल का तोहफा लेकर आ गई है। 9 जनवरी को रिलीज इस फिल्म के आखिर में निर्माताओं ने खुलासा कर दिया है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होगी।
'राजा साहब 2: सर्कस 1935' के साथ वापस आएगी कहानी
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' का क्लाईमैक्स बहुत बड़े ब्रह्मांड की तरफ संकेत देता है। निर्माताओं ने दूसरी किस्त को 'राजा साहब 2: सर्कस 1935' दिया है। इस शीर्षक से पता चलता है कि कहानी पीछे की दिशा में बढ़ेगी। निर्माता इसमें पुराने जमाने की सुंदरता, रहस्य और भव्यता के मिश्रण की झलक पेश करेंगे। प्रभास के दमदार प्रदर्शन के बाद प्रीक्वल के ऐलान ने दर्शकों को उत्साहित कर दिया है।
#TheRajaSaab — Part 2 Title Revealed 🫣— ALLWood Reviews (@AllwoodReviews) January 9, 2026
The sequel is officially titled “The Raja Saab Circus – 1935.”#Prabhas | #TheRaajaSaabCircus1935 | #MalavikaMohanan | #RiddhiKumar | #NidhhiAgerwal | #Maruthi | #allwoodreviews pic.twitter.com/4fhpOFN33a