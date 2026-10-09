'फौजी' की रिलीज के लिए मार्च, 2027 पर नजर

प्रभास की 'फौजी' के कारण बढ़ेगा 'स्पिरिट' का इंतजार? सामने आई ये जानकारी

लेखन ज्योति सिंह 11:01 am Oct 09, 202611:01 am

क्या है खबर?

पैन-इंडिया सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'फौजी' इस साल रिलीज नहीं होगी। सिनेमाघरों में 3 दिसंबर, 2026 को रिलीज के लिए तैयार इस पीरियड-ड्रामा को अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह ऐलान खुद निर्माताओं द्वारा किया गया था। ताजा अपडेट है कि फिल्म की रिलीज में बदलाव से संदीप रेड्‌डी वांगा द्वारा निर्देशित 'स्पिरिट' की रिलीज तारीख भी बदलाव का सामना कर सकती है, जो फिलहाल 5 मार्च, 2027 को रिलीज होने वाली है।