'स्पिरिट' की रिलीज तारीख का ऐलान, अगले साल बॉक्स ऑफिस लूटने आएंगे प्रभास
क्या है खबर?
सुपरस्टार प्रभास की हालिया रिलीज फिल्म 'द राजा साब' लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही। इस बीच, अभिनेता ने अपनी बहुप्रतिक्षित फिल्म 'स्पिरिट' से जुड़ी सबसे बड़ी खुशखबरी साझा कर दी है। सोशल मीडिया पर आधिकारिक ऐलान करते हुए फिल्म की रिलीज तारीख का खुलासा किया गया है। संदीप रेड्डी वांगा में बन रही 'स्पिरिट' का पहला पोस्टर नए साल के पहले दिन जारी हुआ था। रिलीज का ऐलान होने से प्रशंसक डबल उत्साहित हो गए हैं।
रिलीज
2027 में बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने आएंगे प्रभास
प्रभास की 'स्पिरिट' एक्शन-थ्रिलर फिल्म है जिसका हिस्सा तृप्ति डिमरी और विवेक ओबेरॉय भी हैं। निर्माताओं ने इसे रिलीज करने के लिए 2027 को चुना है। एक पोस्टर के साथ ऐलान किया गया है कि फिल्म 5 मार्च, 2027 को दुनियाभर में रिलीज होगी। उधर तारीख के ऐलान पर लोग भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'हम इंतजार नहीं कर सकते।' एक अन्य ने लिखा, 'नई ब्लॉकबस्टर लोड हो रही है।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
PRABHAS - SANDEEP REDDY VANGA - BHUSHAN KUMAR: 'SPIRIT' RELEASE DATE LOCKED... Mark the date: 5 March 2027 – #Spirit is set to release in theatres worldwide.— taran adarsh (@taran_adarsh) January 16, 2026
After the smashing success of #KabirSingh and #Animal, producer #BhushanKumar and director #SandeepReddyVanga reunite for… pic.twitter.com/y4m1oWvCLS