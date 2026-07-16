प्रभास की 'फौजी' का खूंखार पोस्टर हुआ जारी, जानें कब रिलीज होगी फिल्म?

प्रभास ने अपनी बहुप्रतीक्षित पीरियड एक्शन फिल्म 'फौजी' की रिलीज की तारीख का खुलासा किया है। यह फिल्म 3 दिसंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

फिल्म के ऐलान के साथ ही एक पोस्टर भी सामने आया है, जिसमें प्रभास एक युद्ध क्षेत्र के बीच में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। पोस्टर में वे बारिश से भीगे हुए, खून से लथपथ और हाथ में बंदूक थामे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फिल्म को हनु राघवपुडी निर्देशित कर रहे हैं, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर भी खास भूमिकाओं में नजर आएंगे।