प्रभास की 'फौजी' का खूंखार पोस्टर हुआ जारी, जानें कब रिलीज होगी फिल्म?
प्रभास ने अपनी बहुप्रतीक्षित पीरियड एक्शन फिल्म 'फौजी' की रिलीज की तारीख का खुलासा किया है। यह फिल्म 3 दिसंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
फिल्म के ऐलान के साथ ही एक पोस्टर भी सामने आया है, जिसमें प्रभास एक युद्ध क्षेत्र के बीच में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। पोस्टर में वे बारिश से भीगे हुए, खून से लथपथ और हाथ में बंदूक थामे हुए दिखाई दे रहे हैं।
इस फिल्म को हनु राघवपुडी निर्देशित कर रहे हैं, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर भी खास भूमिकाओं में नजर आएंगे।
पोस्टर के बाद 'फौजी' के लिए फैंस में आया जबरदस्त क्रेज
यह पहली बार है जब प्रभास, हनु के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हनु अपनी पीरियड कहानियों में भावनात्मक गहराई लाने और उन्हें जीवंत करने के लिए मशहूर हैं।
पोस्टर पर लिखा गया टैगलाइन 'एक बटालियन जो अकेले लड़ती है' फिल्म के साहस और अस्तित्व की लड़ाई जैसे मुख्य विषयों की ओर इशारा करता है।
फिल्म की कास्ट में जया प्रादा और इमानवी जैसे कलाकार भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर फैंस इस रोमांचक ड्रामे का अभी से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।