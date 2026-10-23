'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल पर आया अपडेट

'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल से प्रभास की पहली झलक जारी, 'भैरव' बनकर की वापसी

लेखन ज्योति सिंह 11:01 am Oct 23, 202611:01 am

क्या है खबर?

नाग अश्विन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 23 अक्टूबर को 47 साल के हो चुके प्रभास इसमें अपने किरदार 'भैरव' को दोहराते दिखेंगे। फिल्म से उनकी पहली आधिकारिक झलक को निर्माताओं ने जारी कर दिया है। प्रभास के जन्मदिन पर, फिल्म से जुड़ा यह तोहफा पाने के बाद फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। बता दें कि 2024 में आई 'कल्कि 2898 AD' एक साइंस-फिक्शन एक्शन थ्रिलर है।