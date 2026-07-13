'कोरियन कनकारजू' के टीजर ने किया प्रभास को मंत्रमुग्ध, वरुण तेज के लुक के हुए कायल

टीजर में कनकारजू (वरुण) की कहानी दिखाई गई है। वह रायलसीमा का एक गुस्सैल युवक है, जिसकी जिंदगी तब बदल जाती है, जब उसे ड्रैगन की नक्काशी वाला एक वास मिलता है। इसी वास से उसे सुपरपावर्स मिल जाती हैं।

कहानी में एक इंटरनेशनल ट्विस्ट भी है, जहां रितिका नायक कोरियन बोलने वाली मुख्य भूमिका में हैं। मामला तब और रोमांचक हो जाता है, जब कनकारजू खुद को कोरियन माफिया का हिस्सा बताता है।

मेरलापाका गांधी ने इस फिल्म का निर्देशन किया है, जबकि थमन ने संगीत दिया है। हॉरर और कॉमेडी का यह अनोखा मेल 7 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगा।