तेलुगु के मशहूर अभिनेता प्रभास, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ मिलकर 'नशा मुक्त भारत अभियान' को अपना समर्थन दे रहे हैं।

इस अभियान का लक्ष्य नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। हैदराबाद में दोनों ने इस अभियान से जुड़ी टी-शर्ट लॉन्च कीं।

अब, प्रभास 25 से 27 नवंबर तक होने वाले 'हैदराबाद वॉक्स' में भी शामिल होंगे, ताकि नशे के खिलाफ संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।