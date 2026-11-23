प्रभास हैदराबाद में नशा विरोधी अभियान में हुए शामिल, इस अंदाज में आए नजर
लेखन अंशिका शुक्ला
तेलुगु के मशहूर अभिनेता प्रभास, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ मिलकर 'नशा मुक्त भारत अभियान' को अपना समर्थन दे रहे हैं।
इस अभियान का लक्ष्य नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। हैदराबाद में दोनों ने इस अभियान से जुड़ी टी-शर्ट लॉन्च कीं।
अब, प्रभास 25 से 27 नवंबर तक होने वाले 'हैदराबाद वॉक्स' में भी शामिल होंगे, ताकि नशे के खिलाफ संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।
प्रभास अभियान को देंगे बढ़ावा
प्रभास के इस अभियान से जुड़ने के बाद उम्मीद है कि यह नशा-विरोधी मुहिम युवाओं से बेहतर तरीके से जुड़ पाएगी और इसकी पहुंच भी काफी बढ़ जाएगी।
फिल्मों की बात करें तो प्रभास फिलहाल अपनी अगली बड़ी फिल्म 'फौजी' में व्यस्त हैं। यह फिल्म 19 मार्च, 2027 को सिनेमाघरों में आएगी।
इसमें प्रभास आजादी से पहले के दौर में एक विद्रोही सैनिक की भूमिका में नजर आएंगे।