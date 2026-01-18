प्रभास की फ्लॉप फिल्में, एक को तो 70 करोड़ का एक्शन सीन भी नहीं बचा पाया

पैन-इंडिया सुपरस्टार प्रभास की 400 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनी हॉरर-कॉमेडी फिल्म ' द राजा साब ' अपनी लागत वसूलने के लिए भी संघर्ष करती नजर आ रही है। हालांकि, ये पहली दफा नहीं है, जब प्रभास की किसी बड़ी फिल्म का ऐसा हश्र हुआ हो। कई ऐसे मौके रहे, जब प्रभास की फिल्मों का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोलने में नाकाम रहा। एक नजर प्रभास की फ्लॉप फिल्मों पर।

#1 'आदिपुरुष' फिल्म 'आदिपुरुष' को भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक माना गया था। फिल्म का बजट करीब 700 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। निर्माताओं को उम्मीद थी कि 'बाहुबली' की तरह प्रभास एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचेंगे, लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल उलट रहा। फिल्म में प्रभास के भगवान राम वाले अवतार की भी खूब आलोचना हुई। विवादों ने फिल्म की लुटिया डुबा दी। दुनियाभर में ये फिल्म महज 392 करोड़ रुपये जुटा पाई थी।

#2 'राधे श्याम' प्रभास ने 'राधे श्याम' के जरिए लंबे समय बाद एक लव स्टोरी में हाथ आजमाया था। इस फिल्म में उनकी जोड़ी पूजा हेगड़े के साथ बनी थी। फिल्म का बजट करीब 350 करोड़ रुपये था। इटली की खूबसूरत लोकेशन और भव्य सेट्स पर निर्माताओं ने पानी की तरह पैसा बहाया था। 'राधे श्याम' कंटेंट के मोर्चे पर बेहद कमजोर साबित हुई। आलम ये रहा कि इस फिल्म के 200 करोड़ रुपये कमाने में भी पसीने छूट गए थे।

#3 'साहो' प्रभास की फिल्म 'साहो' भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। इस फिल्म के प्रति निर्माताओं के जुनून का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके 8 मिनट के एक एक्शन सीन पर 70 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जो किसी एक सीन के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 350 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने हिंदी पट्टी में तो अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन तेलुगू, मलयालम और तमिल में फिल्म फ्लॉप रही।

