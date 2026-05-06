'स्प्रिट' की रिलीज पर आ गया अपडेट

'स्प्रिट' की रिलीज में नहीं होगा बदलाव, सलमान खान से प्रभास की टक्कर होना तय

लेखन ज्योति सिंह 06:42 pm May 06, 202606:42 pm

क्या है खबर?

निर्देशक संदीप रेड्‌डी वांगा जीतोड़ मेहनत के साथ फिल्म 'स्प्रिट' को बनाने में लगे हुए हैं। 'द राजा साब' के खराब प्रदर्शन के बाद, फैंस प्रभास की इस फिल्म से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। कुछ वक्त से चर्चा थी कि मार्च, 2027 को रिलीज हो रही फिल्म की तारीख में बदलाव हो सकता है। दावा किया गया कि 'स्प्रिट' को दिसंबर, 2027 तक रिलीज करने पर विचार चल रहा है, लेकिन अब स्थिति साफ हो चुकी है।