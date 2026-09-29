युवा दशहरा 2026 में होगा बड़ा धमाका, प्रभुदेवा से शंकर-एहसान-लॉय तक; सितारों का लगेगा मेला
युवा दशहरा 2026 ज्वालामुखी त्रिपुरसुंदरी मंदिर के पास 13 से 17 अक्टूबर तक होने वाला है। यह एक शानदार संगीतमय आयोजन साबित होगा।
13 अक्टूबर को प्रभुदेवा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस महोत्सव की थीम है 'हर दिन कुछ नया, म्यूजिकल दावत'।
यह फेस्टिवल इसी थीम के साथ शुरू होगा, जिसमें हर रात श्रोताओं को नए और शानदार कार्यक्रम देखने को मिलेंगे।
फेस्टिवल लाइनअप में कई नामचीन कलाकार
इस फेस्टिवल का लाइनअप बेहद शानदार है। पहली रात अजानिश लोकनाथ, नाकाश अजीज और अनन्या भट्ट अपनी प्रस्तुति देंगे। दूसरी रात शंकर-एहसान-लॉय अपना जादू दिखाएंगे। इसके बाद, 15 अक्टूबर को सिड श्रीराम मंच पर अपनी प्रस्तुति देंगे।
वहीं, 'सैंडलवुड नाइट्स' में शिवराजकुमार और विजय प्रकाश जैसे बड़े सितारे शामिल होंगे। 17 अक्टूबर को जैस्मिन सांडलास की धमाकेदार प्रस्तुति के साथ इस भव्य आयोजन का समापन होगा।
इतना ही नहीं, कर्नाटक के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले स्थानीय कलाकार भी रोजाना शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस तरह, फेस्टिवल में स्थानीय प्रतिभाओं को भी खूब मौका मिलेगा।