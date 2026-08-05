पीआर सुंदर ने किया यौन उत्पीड़न के आरोपों का खंडन, जानिए क्या बोले?

पीआर सुंदर ने एक टीवी एंकर द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को सरेआम नकार दिया है। उन्होंने इन आरोपों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 'विच-हंट' बताया है।

सुंदर का कहना है कि यह शिकायत दरअसल तमिलनाडु पुलिस के अधिकारी अंबुचेझियन की बदले की भावना का नतीजा है।

उनका आरोप है कि अंबुचेझियन ने एक प्राइवेट टीवी चैनल में काम करने वाली महिला एंकर से यह शिकायत दर्ज करवाई है।

सुंदर के मुताबिक, यह सब तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपनी उस संपत्ती को वापस लेने की कोशिश की, जिस पर अधिकारी बिना अनुमति के कब्जा जमाए हुए हैं।