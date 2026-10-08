क्या 'धर्मन' के सेट पर रजनीकांत का हुआ झगड़ा? PR टीम ने खोली अफवाहों की पोल, बताया असल सच
मनोरंजन
ऑनलाइन ऐसी अफवाहें फैल रही थीं कि फिल्म 'धर्मन' की शूटिंग के दौरान रजनीकांत और निर्देशक अश्वथ मारिमूथु के बीच झगड़ा हो गया है, लेकिन सुपरस्टार की PR टीम ने साफ किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है।
उन्होंने बताया कि रजनीकांत सेट पर काफी सहज और खुश हैं और अश्वथ के काम करने के तरीके की उन्होंने तारीफ भी की।
यह अफवाह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अब डिलीट हो चुकी पोस्ट से शुरू हुई थी, मगर टीम का कहना है कि सब ठीक है।
रजनीकांत की टीम ने की अश्वथ के निर्देशन की तारीफ
रजनीकांत के करीबी लोगों ने फैंस को भरोसा दिलाया कि फिल्म की शूटिंग बिना किसी रुकावट के चल रही है और सेट पर सभी मिल-जुलकर काम कर रहे हैं।
उनके मुताबिक, रजनीकांत अश्वथ के निर्देशन के तरीके को काफी पसंद करते हैं। इससे साफ होता है कि फिल्म का काम तय समय पर और सही तरीके से चल रहा है।