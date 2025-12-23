कपिल शर्मा के शो पर आई मुसीबत

कपिल शर्मा पर फिर आन पड़ी मुसीबत, नेटफ्लिक्स वाले शो के खिलाफ मुकदमा दायर

क्या है खबर?

कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंसते दिखाई दे रहे हैं। उनके लोकप्रिय कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का सीजन 4 अभी-अभी नेटफ्लिक्स पर शुरू हुआ है। इस बीच, फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड (PPL) इंडिया ने इस शो के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। हालांकि मामला 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के तीसरे सीजन से जुड़ा है। इसके कुछ एपिसोड पर कॉपीराइट उल्लंघन का दावा करते हुए PPL ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है।