कपिल शर्मा पर फिर आन पड़ी मुसीबत, नेटफ्लिक्स वाले शो के खिलाफ मुकदमा दायर

कपिल शर्मा पर फिर आन पड़ी मुसीबत, नेटफ्लिक्स वाले शो के खिलाफ मुकदमा दायर
क्या है खबर?
कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंसते दिखाई दे रहे हैं। उनके लोकप्रिय कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का सीजन 4 अभी-अभी नेटफ्लिक्स पर शुरू हुआ है। इस बीच, फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड (PPL) इंडिया ने इस शो के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। हालांकि मामला 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के तीसरे सीजन से जुड़ा है। इसके कुछ एपिसोड पर कॉपीराइट उल्लंघन का दावा करते हुए PPL ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है।
आरोप
PPL ने बिना अनुमति गानों का इस्तेमाल करने का लगाया आरोप
मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, 12 दिसंबर को PPL की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। आरोप है कि 21 जून से 20 सितंबर के बीच, एपिसोड में 3 गानों को बिना अधिकार प्राप्त किए शामिल किया गया था। यह तीनों गानें, 'मुन्नाभाई MBBS' का 'M बोले तो', 'कांटे' का 'रामा रे' और 'देसी बॉयज' का 'सुबह होने ना दे' थे। PPL का तर्क है कि इन उपयोगों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
मांग
कॉपीराइट उल्लंघन मामले में PPL की मांग
PPL ने बॉम्बे हाईकोर्ट से मांग की है कि वह वैध लाइसेंस के बिना उसकी कॉपीराइट वाले संगीत रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करने से रोके। संगठन ने अपील की, कि कथित अवैध इस्तेमाल से अर्जित आय का खुलासा करने का आदेश दिया जाए और उल्लंघनकारी सामग्री को जब्त करने के लिए एक रिसीवर नियुक्त किया जाए। मामले की सुनवाई जल्द होने की उम्मीद है। इस पूरे मामले पर, कपिल या नेटफ्लिक्स की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।