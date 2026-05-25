टाइगर श्रॉफ की स्लोविक ने होम-जिम से रचा इतिहास, जानिए कितना हुआ मुनाफा

स्लोविक की कमाई बढ़कर 92 करोड़ हुई

पिछले साल कंपनी की कमाई 30 करोड़ रुपये थी, जो इस साल बढ़कर 92 करोड़ रुपये हो गई है। फिलहाल इसकी सालाना कमाई (ARR) 225 करोड़ रुपये चल रही है।

करीब 45% बिक्री मार्केटप्लेस से होती है और 45% क्विक कॉमर्स ऐप्स के जरिए होती है, जबकि बाकी का हिस्सा सीधे उनकी वेबसाइट से आता है।

शाश्वत इस सफलता का श्रेय अपनी अनुशासित पूंजी के सही इस्तेमाल को देते हैं। वहीं, अकीब का कहना है कि पिछले छह महीनों में ब्रांडेड सर्च आठ गुना बढ़ गए हैं, जिससे नए ग्राहक जोड़ना काफी सस्ता हो गया है। कंपनी ने अपने 'जिम घर लाओ' कैंपेन के लिए एक्टर टाइगर श्रॉफ को भी साइन किया है।

भले ही निवेशक इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन स्लोविक का कहना है कि वे अभी और फंड नहीं जुटा रहे हैं।