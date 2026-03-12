मलयालम अभिनेता हरि मुरली का निधन

मलयालम अभिनेता हरि मुरली का निधन, बाल कलाकर के रूप में मिली थी प्रसिद्धी

लेखन ज्योति सिंह 01:18 pm Mar 12, 202601:18 pm

क्या है खबर?

मशहूर अभिनेता हरि मुरली का निधन हो गया, इस दुखद खबर से मलयालम सिनेमा शोक में डूब गया है। मनोरमा ऑनलाइन के अनुसार, उनकी उम्र महज 27 साल थी। वह केरल के पय्यानूर जिले के अन्नूर स्थित अपने घर में मृत पाए गए। मौके पर उनके पार्थिव शरीर को एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। इतनी कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए मुरली के निधन से फैंस भी सदमे में हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।