रणवीर सिंह के 'डॉन 3' विवाद के बीच CINTAA अध्यक्ष ने बैन को बताया अजीब, साथ ही कह दी यह बात

एक्सेल मांग रहा रणवीर से इतने करोड़

पूनम ने समझाया कि बॉलीवुड में कलाकार अक्सर रचनात्मक मतभेदों या पटकथा में बदलाव जैसे कारणों से फिल्मों से हट जाते हैं और यह काफी सामान्य बात है।

उन्होंने कलाकारों को सलाह दी कि फिल्म के लिए हामी भरन से पहले अपना गृहकार्य अच्छी तरह कर लें, ताकि बाद में कोई गलतफहमी न हो। CINTAA और दूसरे संगठनों के दखल के बाद, FWICE ने रणवीर पर लगा बैन हटा लिया है।

हालांकि, रणवीर और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बीच अभी और बातचीत होनी बाकी है, क्योंकि स्टूडियो ने रणवीर के फिल्म से हटने के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए 45 करोड़ रुपये मांगे हैं।