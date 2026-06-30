पवन कल्याण की 'OG 2' में पूजा हेगड़े होंगी शामिल? लग सकता है बड़ा दांव

उम्मीदवार

'OG 2' में पूजा के शामिल होने की चर्चा

123 तेलुगु के मुताबिक, 'OG 2' में पूजा को संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है। हालांकि निर्माताओं की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेजी से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। फिल्म की पहली कड़ी में प्रियंका मोहन ने मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाया था, लेकिन कहानी के बीच में उनकी मौत का दृश्य देखने को मिला था। इसलिए, सीक्वल के लिए पूजा का नाम चर्चा में है।