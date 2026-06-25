पवन कल्याण की 'दे कॉल हिम OG 2' के साथ वापसी तय, हुआ सीक्वल का ऐलान

OG यूनिवर्स

'OG 2' के साथ लौटेगी पवन और सुजीत की जोड़ी

'OG 2' का ऐलान इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के जरिए किया गया, जिसमें पवन के साथ सुजीत नजर आ रहे हैं। कैप्शन में लिखा है, 'तूफान आने से पहले... एक पल का मौन छा जाता है। गंभीरा की अनकही कहानी अब सामने आने के लिए तैयार है।' साथ में OG यूनिवर्स भी लिखा है। अटकलें हैं कि सीक्वल में 'गंभीरा' (पवन) के किरदार को गहराई से दिखाया जाएगा। हालांकि, परियोजना से जुड़ी अन्य जानकारियों को गुप्त रखा गया है।