वाशु भग्नानी ने टिप्स पर ठोका 400 करोड़ का मुकदमा, मुसीबत में फंसी वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है'

वाशु ने की इन चीजों की मांग

वाशु का कहना है कि टिप्स इंडस्ट्रीज के पास गानों के विजुअल राइट्स नहीं, सिर्फ ऑडियो राइट्स थे। साल 2018 में विजुअल राइट्स हासिल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बात बन नहीं पाई।

वहीं अब उन्होंने फिल्म का टाइटल बदलने की मांग भी की है, क्योंकि टाइटल उन्हीं गानों में से एक से लिया गया है। इतना ही नहीं, वाशु चाहते हैं कि अगर फिल्म में वे गाने रखे जाते हैं, तो उन्हें 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त हर्जाना दिया जाए।

वहीं, टिप्स इंडस्ट्रीज ने वाशु के इन दावों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर अभिनीत यह फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।