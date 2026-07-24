DU की एडवाइजरी पर पूजा भट्ट का तंज

दिल्ली विश्वविद्यालय की एडवाइजरी पर पूजा भट्ट का तीखा हमला- चुप्पी की साजिश न रचें

लेखन नेहा शर्मा 01:13 pm Jul 24, 202601:13 pm

क्या है खबर?

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को जंतर-मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शनों से दूर रहने की हिदायत दिए जाने के बाद अभिनेत्री और निर्देशक पूजा भट्ट ने इस एडवाइजरी की कड़े शब्दों में आलोचना की है। उन्होंने कहा कि छात्रों को बोलने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने के लिए पूरा समर्थन मिलना चाहिए। ये विवाद तब गहराया, जब NEET पेपर लीक और गड़बड़ियों को लेकर हजारों युवा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने लगे।