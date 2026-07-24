दिल्ली विश्वविद्यालय की एडवाइजरी पर पूजा भट्ट का तीखा हमला- चुप्पी की साजिश न रचें
क्या है खबर?
दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को जंतर-मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शनों से दूर रहने की हिदायत दिए जाने के बाद अभिनेत्री और निर्देशक पूजा भट्ट ने इस एडवाइजरी की कड़े शब्दों में आलोचना की है। उन्होंने कहा कि छात्रों को बोलने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने के लिए पूरा समर्थन मिलना चाहिए। ये विवाद तब गहराया, जब NEET पेपर लीक और गड़बड़ियों को लेकर हजारों युवा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने लगे।
चेतावनी
जंतर-मंतर प्रदर्शन पर DU ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
23 जुलाई को दिल्ली विश्वविद्यालय ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा कर छात्रों और शिक्षकों से तथाकथित 'गैर-कानूनी सभाओं' से दूर रहने का आग्रह किया।
एडवाइजरी में कहा गया, "प्रिय छात्रों और शिक्षकों, आपकी सुरक्षा हमारे लिए मायने रखती है। कृपया ध्यान दें कि नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर कोई भी गैर-कानूनी सभा या प्रदर्शन, जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत सख्ती से नियंत्रित हैं, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकते हैं।"
सतर्कता
सुरक्षा को खतरा, करियर पर पड़ेगा असर
DU एडवाइजरी में आगे कहा गया कि ऐसी गतिविधियों से छात्रों की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है और उनके करियर व पढ़ाई पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए सभी छात्रों से अपील है कि वे जंतर-मंतर से दूर रहें, कानून का पालन करें और सुरक्षा को प्राथमिकता दें।
छात्रों को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि माहौल बिगाड़ने और स्थिति को भड़काने के मकसद से सोशल मीडिया पर फर्जी जानकारी फैलाई जा रही है।
निशाना
आवाज दबाने से बढ़ेगा खतरा- पूजा
कुछ ही घंटों बाद पूजा भट्ट ने एक्स पर दिल्ली विश्वविद्यालय का ये संदेश साझा करते हुए एडवाइजरी पर ऐतराज जताया।
उन्होंने लिखा, 'यदि छात्रों की आवाज दबाई जाएगी तो उनकी सुरक्षा और अधिक खतरे में पड़ जाएगी। अगर हम वाकई उनके भविष्य को लेकर गंभीर हैं तो हमें चुप्पी की साजिश रचने के बजाय अपनी बात रखने के उनके अधिकार का समर्थन करना चाहिए।'
पूजा की इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।
अनशन
सोनम वांगचुक ने तोड़ा 20 दिनों का अनशन, एक्शन में सरकार
छात्रों के समर्थन में 20 से अधिक दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने शुक्रवार तड़के अपना अनशन समाप्त कर दिया।
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि NEET लीक मामले के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें बनाई जा रही हैं। विरोध प्रदर्शनों, यूनिवर्सिटी की एडवाइजरी और सार्वजनिक हस्तियों की प्रतिक्रियाओं ने परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर बने गुस्से पर ध्यान केंद्रित रखा है।