आलिया भट्ट को खुद का 'बेहतर रूप' मानती हैं बहन पूजा भट्ट, राहा के भविष्य को लेकर कही ये बात मनोरंजन May 28, 2026

पूजा भट्ट ने हाल ही में अपनी बहन आलिया भट्ट के बॉलीवुड में बढ़ते करियर पर खुलकर बात की है। उन्होंने आलिया को समझदार और खुद का ही एक नया और बेहतर रूप बताया है।

पूजा ने समझाया कि आलिया कैसे अपने करियर के लिए हमेशा समझदारी भरे फैसले लेती हैं। वे उन्हीं फिल्ममेकर्स के साथ काम करती हैं, जिन्हें वे खुद चुनती हैं और अपनी रिहर्सल में भी पूरे लगन से मेहनत करती हैं। पूजा ने यह भी साफ किया कि आलिया की कामयाबी उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का ही नतीजा है।

उन्होंने कहा, 'वो गेम जो आपको खेलना है, उसे खेलने का तरीका उसे पता है और वो उसे बहुत अच्छे से खेलती है।'