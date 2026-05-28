आलिया भट्ट को खुद का 'बेहतर रूप' मानती हैं बहन पूजा भट्ट, राहा के भविष्य को लेकर कही ये बात
पूजा भट्ट ने हाल ही में अपनी बहन आलिया भट्ट के बॉलीवुड में बढ़ते करियर पर खुलकर बात की है। उन्होंने आलिया को समझदार और खुद का ही एक नया और बेहतर रूप बताया है।
पूजा ने समझाया कि आलिया कैसे अपने करियर के लिए हमेशा समझदारी भरे फैसले लेती हैं। वे उन्हीं फिल्ममेकर्स के साथ काम करती हैं, जिन्हें वे खुद चुनती हैं और अपनी रिहर्सल में भी पूरे लगन से मेहनत करती हैं। पूजा ने यह भी साफ किया कि आलिया की कामयाबी उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का ही नतीजा है।
उन्होंने कहा, 'वो गेम जो आपको खेलना है, उसे खेलने का तरीका उसे पता है और वो उसे बहुत अच्छे से खेलती है।'
पूजा ने की आलिया की बेटी राहा की तारीफ
पूजा ने अपनी अगली पीढ़ी के बारे में भी राय रखी। उन्होंने आलिया की बेटी राहा को बेहद दिलचस्प बताया और मजाक करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि राहा एक बेहतर मॉडल हो सकती है।' पूजा राहा में ढेर सारी संभावनाएं देखती हैं, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता है कि मीडिया का हद से ज्यादा ध्यान और नेपोटिज्म पर चल रही बहस राहा पर बुरा असर डाल सकती हैं।
वहीं, आलिया चाहती हैं कि राहा एक्टिंग के बजाय एथलेटिक्स को चुने और उन्होंने राहा को पब्लिक की नजरों से जितना हो सके, दूर भी रखा है।