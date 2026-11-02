पूजा बनर्जी ने की छोटे पर्दे पर दमदार वापसी, एकता कपूर के इस बड़े शो में दिखेंगी

पूजा ने अपने परिवार पर ध्यान देने के लिए अभिनय से कुछ समय के लिए दूरी बना ली थी। अब वह अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं।

साल 2023 में 'बड़े अच्छे लगते हैं 2' के बाद उन्होंने कई ऑफर ठुकरा दिए थे, क्योंकि उन्हें पता चला था कि वे दोबारा मां बनने वाली हैं। वह अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थीं।

अब वह ऐसे समय में वापसी कर रही हैं, जब उनके को-स्टार गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या भी अपने-अपने डेली सोप के साथ छोटे पर्दे पर लौट रहे हैं।