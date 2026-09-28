'राइज एंड फॉल 2' में शहजाद पूनावाला का नया अंदाज, बोले- नेता भी होते हैं आम इंसान
राजनीतिक विश्लेषक शहजाद पूनावाला MX प्लेयर के रियलिटी टीवी शो 'राइज एंड फॉल 2' में हिस्सा लेने जा रहे हैं।
'हनुमान अंश' देखने के बाद उन्हें एक ऐसा अनुभव हुआ, जिसे वे 'ईश्वरीय संकेत' मानते हैं। इसी से प्रेरित होकर वे दिखाना चाहते हैं कि राजनेता सिर्फ अमीर, भ्रष्ट या अहंकारी ही नहीं होते, बल्कि वे भी आम इंसान हो सकते हैं।
शहजाद के लिए जीत से ज्यादा असलियत रखती है अहमियत
शहजाद राजनेताओं से जुड़ी बनी-बनाई रूढ़ियों को चुनौती देना चाहते हैं और राजनीति के दायरे से बाहर निकलकर आम लोगों से जुड़ना चाहते हैं।
उनका कहना है कि उन्हें जीतने के लिए होने वाली होड़ से ज्यादा अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार रहने में दिलचस्पी है। वे इस शो को अपनी असलियत लोगों के सामने रखने का एक माध्यम मानते हैं।
'राइज एंड फॉल 2' में स्वरा भास्कर और गौतम गुलाटी जैसे नाम भी शामिल हैं। ऐसे में अगर आप यह देखना चाहते हैं कि जब मशहूर हस्तियां अपनी जानी-मानी भूमिकाओं से अलग कुछ करती हैं तो क्या होता है, तो यह शो वाकई देखने लायक है।