जानिए टाइगर श्रॉफ कैसे बने हमलावरों का आसान निशाना, पुलिस ने किया खुलासा
मुंबई में हुई हाल की गोलीबारी में टाइगर श्रॉफ शुरू से हमलावरों का निशाना नहीं थे। पुलिस ने बताया है कि हमलावरों ने पहले किसी और बड़े सेलिब्रिटी पर हमला करने की योजना बनाई थी।
हालांकि, इंस्टाग्राम रील्स देखते हुए उन्हें यह बात पता चली कि टाइगर के साथ आमतौर पर पुलिस सुरक्षा नहीं होती है। इसी वजह से वह उनके लिए एक आसान निशाना बन गए।
हमले में टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बचे, ड्राइवर और राहगीर घायल
इस हमले में टाइगर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि, उनके ड्राइवर और एक राहगीर को चोटें आई हैं।
खबरों के मुताबिक, शूटर्स बॉलीवुड में दहशत फैलाना चाहते थे। इसी मकसद से उन्होंने किसी बड़े सितारे को निशाना बनाने का फैसला किया था और वे टाइगर की ऑनलाइन गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहे थे।
यह पूरी घटना एक बड़ी चेतावनी है कि आज के समय में सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा जानकारी साझा करना सेलिब्रिटीज ही नहीं, बल्कि किसी भी इंसान को बड़े खतरे में डाल सकता है।