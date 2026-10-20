जानिए टाइगर श्रॉफ कैसे बने हमलावरों का आसान निशाना, पुलिस ने किया खुलासा

इस हमले में टाइगर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि, उनके ड्राइवर और एक राहगीर को चोटें आई हैं।

खबरों के मुताबिक, शूटर्स बॉलीवुड में दहशत फैलाना चाहते थे। इसी मकसद से उन्होंने किसी बड़े सितारे को निशाना बनाने का फैसला किया था और वे टाइगर की ऑनलाइन गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहे थे।

यह पूरी घटना एक बड़ी चेतावनी है कि आज के समय में सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा जानकारी साझा करना सेलिब्रिटीज ही नहीं, बल्कि किसी भी इंसान को बड़े खतरे में डाल सकता है।