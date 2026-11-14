धमकियों के बीच दिलजीत दोसांझ के इंदौर कॉन्सर्ट की सुरक्षा बढ़ी, 70 एंट्री पॉइंट और ड्रोन से रखी जाएगी नजर
लेखन नेहा शर्मा
दिलजीत दोसांझ के 15 नवंबर को होने वाले इंदौर कॉन्सर्ट को अभी तक प्रशासन से अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। सुरक्षा को लेकर मिली धमकियों के बाद पुलिस कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था की दोबारा जांच कर रही है। इसके बाद ही कॉन्सर्ट को मंजूरी दी जाएगी। यह शो उनके 'औरा इंडिया टूर 2026' का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत पिछले महीने दिल्ली से हुई थी।
दिलजीत के इंदौर कॉन्सर्ट में ड्रोन से होगी निगरानी
पुलिस और आयोजक मिलकर कॉन्सर्ट की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। इसके तहत ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी, खास जगहों पर पुलिसकर्मी तैनात होंगे और सामान की जांच की जाएगी। इसके अलावा 60 से 70 एंट्री पॉइंट पर टिकटों की सख्ती से जांच होगी। 14 नवंबर को सुरक्षा व्यवस्था का बड़ा निरीक्षण भी किया जाएगा, ताकि भीड़ को संभालने और दर्शकों की सुरक्षा के सभी इंतजाम पूरे किए जा सकें।