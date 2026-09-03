पॉकेट FM कंपनी ने AI से किया कमाल, 'पॉकेट सागा' लाया एनिमेटेड कहानियों का नया दौर
पॉकेट FM बनाने वाली कंपनी पॉकेट टीवी बंद होने के ठीक 2 महीने बाद अब 'पॉकेट सागा' के साथ माइक्रो-ड्रामा की दुनिया में लौट आई है।
कंपनी के CEO रोहन नायक ने 'पॉकेट टीवी' को एक प्रयोग बताया था। उन्होंने कहा कि 'पॉकेट टीवी' से जो सबक मिले, उनसे कंपनी को माइक्रो-ड्रामा के क्षेत्र में कुछ बेहद अनोखा और नया करने में मदद मिली है।
पॉकेट सागा पेश करेगा AI एनिमेटेड सीरीज
पॉकेट सागा को कंपनी के पहले AI कॉमिक्स ऐप के आधार पर बनाया गया है। इसमें अब छोटी एनिमेटेड सीरीज मिलेंगी, जिनमें पॉकेट FM की मौजूदा सीरीज के AI से बने वर्जन भी शामिल हैं।
इसके एपिसोड आप विज्ञापनों, इनामों या खरीदने से मिले वर्चुअल सिक्कों का इस्तेमाल करके खोल सकते हैं। इसमें आपको फंतासी, रोमांस और मिस्ट्री जैसी कई शैलियाँ मिलेंगी।
भारत में माइक्रो-ड्रामा का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2026 के अंत तक यह 1.5 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।
अमेजन, जियोहॉटस्टार, कूकु और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियां भी इस क्षेत्र में अपनी जगह बनाने में जुटी हैं।