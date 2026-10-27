रणबीर कपूर-साई पल्लवी की 'रामायण' अब सिर्फ सिनेमा तक नहीं, जानिए और कहां देख सकते हैं फिल्म
`रामायण` के प्रशंसकों के लिए एक शानदार खबर सामने आई है। इस फिल्म को बनाने वाले सिर्फ दर्शकों को सिनेमाघरों तक ही सीमित नहीं रखना चाहते।
वे एक ऐसा पूरा अनुभव देना चाहते हैं, जिसमें एक थीम पार्क और एक म्यूजियम दोनों शामिल हों। ये दोनों जगहें कहानी कहने के अनोखे तरीकों और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके इस पौराणिक गाथा को जीवंत करेंगी।
उनका मकसद है कि इस तरह `रामायण` को नई पीढ़ी के लिए ताज़ा बनाया जा सके और इसे विश्वभर में पहुंचाया जा सके।
'रामायण' में रणबीर और पल्लवी साई भूमिका में
फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और साईं पल्लवी माता सीता की भूमिका निभाते नजर आएंगे। यह फिल्म नवंबर 2026 और `दिवाली` 2027 को कई भारतीय भाषाओं में रिलीज होगी।
भारत के बाहर इसका वैश्विक वितरण `सोनी पिक्चर्स` संभालेगी, जबकि `धर्मा प्रोडक्शंस` हिंदी बाजारों के लिए इसे पेश करेगी।
फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स की जिम्मेदारी `डीएनईजी` की टीम को दी गई है।
फिल्म के टीजर में कैप्शन लिखा है, "एक कालातीत महाकाव्य। एक असीमित दृष्टि। `नमित मल्होत्रा` की `रामायण` आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पौराणिक दुनिया को फिर से गढ़ती है। भारत से, एक बेहतर दुनिया के लिए। `जियो हॉटस्टार` पर देखें।"