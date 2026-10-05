नसीरुद्दीन शाह पर भड़के पीयूष मिश्रा, बोले- मुंबई प्रदर्शन में गए; स्मित मच्छार पर चुप्पी क्यों?

वीडियो में अभिनेता ने कहा, "नसीर साहब, मैं पीयूष मिश्रा हूं। आपका पुराना जानकार। आप अभिजीत दीपके से मिले, बड़ा अच्छा लगा। अभी सर एक हादसा होते-होते टला। दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाइट 1073... इसमें स्मित मच्छार ने कमाल कर दिया। उन्होंने करीब 180 लोगों की जान बचाई। उसपर भी जरा कमेंट कीजिए, उन्हें बधाई दीजिए।"

उन्होंने कहा कि अभिनेता लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी काे भी मैसेज भेजें, क्योंकि वहां बच्चे पढ़ते हैं और वहां बड़ा हादसा हुआ है।