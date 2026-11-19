प्रियंका चोपड़ा की 4 साल की बेटी मालती ने गाया गायत्री मंत्र, वीडियो देख फैंस हुए हैरान
लेखन अंशिका शुक्ला
प्रियंका चोपड़ा ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में अपनी नई साइंस-फाई फिल्म 'ब्लूफ्लाई' की शूटिंग कर रही हैं। इस रोमांचक सफर में उन्होंने अपनी बेटी मालती मैरी को भी साथ रखा है।
प्रियंका ने सेट पर कुछ प्यारे पल साझा किए, जिनमें मालती गायत्री मंत्र गाती, स्क्रिप्ट पलटती और नानी मधु चोपड़ा के साथ बीच का लुत्फ उठाती दिखीं।
फैंस को इन पलों की झलक देखने को मिली। यह फिल्म 7 अप्रैल, 2027 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
निमरॉड ने 'ब्लूफ्लाई' का किया निर्देशन
निमरॉड एंटल द्वारा निर्देशित 'ब्लूफ्लाई' में प्रियंका के साथ रसेल क्रो मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी एक पूर्व पायलट और संयुक्त राष्ट्र के एक इंटरप्रेटर पर आधारित है।
वह कांगो में लापता हुए एक सैन्य विमान का पता लगाने के लिए अमेरिकी स्पेशल-ऑप्स दल के साथ मिलकर काम करते हैं।
ट्विटर पोस्ट
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