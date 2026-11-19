प्रियंका चोपड़ा ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में अपनी नई साइंस-फाई फिल्म 'ब्लूफ्लाई' की शूटिंग कर रही हैं। इस रोमांचक सफर में उन्होंने अपनी बेटी मालती मैरी को भी साथ रखा है।

प्रियंका ने सेट पर कुछ प्यारे पल साझा किए, जिनमें मालती गायत्री मंत्र गाती, स्क्रिप्ट पलटती और नानी मधु चोपड़ा के साथ बीच का लुत्फ उठाती दिखीं।

फैंस को इन पलों की झलक देखने को मिली। यह फिल्म 7 अप्रैल, 2027 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।