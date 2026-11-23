रिसेप्शन में आए मेहमानों की लिस्ट काफी लंबी और बड़ी थी। इस लिस्ट में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय, फिल्मी दुनिया के दिग्गज रजनीकांत और कमल हासन, एआर रहमान के साथ-साथ सनराइजर्स हैदराबाद के पूर्व खिलाड़ी केन विलियमसन और डेल स्टेन भी शामिल थे।

ये सभी वहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराने पहुंचे थे। अनिरुद्ध और काव्या मारन ने इसी महीने की शुरुआत में ग्रीस में शादी की थी और यह रिसेप्शन उसी के बाद का जश्न था।

बता दें कि काव्या को सनराइजर्स हैदराबाद की CEO के तौर पर भी जाना जाता है।