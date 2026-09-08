'पिकासो' में दिखेगा साउथ के दिग्गजों का जलवा, 3 भाषाओं में रिलीज से मचेगा धमाल

फिल्म में शिवानी नागराम मुख्य अभिनेत्री की भूमिका में दिखाई देंगी। वहीं, गायक गाना विनोद इस फिल्म के साथ अभिनय की दुनिया में कदम रख रहे हैं।

फिल्म का संगीत लियोन जेम्स ने तैयार किया है, जबकि प्रगादिश प्रभु ने इसके विजुअल्स संभाले हैं। यह फिल्म भी तमिल, तेलुगू और कन्नड़ भाषाओं में दर्शकों के सामने आएगी।

अगर आप अभिषन को उनकी पिछली फिल्मों 'टूरिस्ट फैमिली' या 'विद लव' से जानते हैं, या आपने शिवराजूकुमार को उनकी आखिरी फिल्म 'पेड्डी' में एक रेसलिंग कोच की भूमिका में देखा है, तो यह फिल्म आपके लिए देखने लायक हो सकती है।