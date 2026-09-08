'पिकासो' में दिखेगा साउथ के दिग्गजों का जलवा, 3 भाषाओं में रिलीज से मचेगा धमाल
कन्नड़ के जाने-माने कलाकार शिवराजूकुमार और अभिषन जीविंथ की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'पिकासो' अभी पोस्ट-प्रोडक्शन में है। यह फिल्म तमिल, तेलुगू और कन्नड़ तीनों भाषाओं में रिलीज की जाएगी।
नव-निर्देशक गौथम सिवरामन ने इस फिल्म को निर्देशित किया है, जबकि ड्रामा कंपनी के बैनर तले ए. बालामुरुगन इसके निर्माता हैं। इस फिल्म का पहला लुक 7 सितंबर को जारी किया गया, जिसके बाद से फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है।
फिल्म के जरिए गायक गाना विनोद का होगा अभिनय डेब्यू
फिल्म में शिवानी नागराम मुख्य अभिनेत्री की भूमिका में दिखाई देंगी। वहीं, गायक गाना विनोद इस फिल्म के साथ अभिनय की दुनिया में कदम रख रहे हैं।
फिल्म का संगीत लियोन जेम्स ने तैयार किया है, जबकि प्रगादिश प्रभु ने इसके विजुअल्स संभाले हैं। यह फिल्म भी तमिल, तेलुगू और कन्नड़ भाषाओं में दर्शकों के सामने आएगी।
अगर आप अभिषन को उनकी पिछली फिल्मों 'टूरिस्ट फैमिली' या 'विद लव' से जानते हैं, या आपने शिवराजूकुमार को उनकी आखिरी फिल्म 'पेड्डी' में एक रेसलिंग कोच की भूमिका में देखा है, तो यह फिल्म आपके लिए देखने लायक हो सकती है।