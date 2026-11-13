डाकू से सांसद तक, 'बैंडिट क्वीन 2' में खुलेंगे सारे राज

निर्देशक बॉबी बेदी ने बताया कि इस सीक्वल में सिर्फ बदले की भावना पर ही ध्यान नहीं दिया जाएगा, बल्कि फूलन देवी के निजी और राजनीतिक सफर पर ज्यादा जोर रहेगा। इसमें उमेद सिंह से उनकी शादी और संसद सदस्य के तौर पर उनके 2 कार्यकाल जैसी बातें शामिल होंगी।

हनी ने कहा, "यह फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां शेखर सर की 'बैंडिट क्वीन' खत्म हुई थी। मूल फिल्म ने जो पहचान बनाई, उसका सम्मान करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इस वक्त पटकथा पर गहराई से काम कर रहा हूं और बॉबी सर ने जो रिसर्च की है, उसका अध्ययन भी कर रहा हूं।"