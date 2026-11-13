डाकू से सांसद तक, 'बैंडिट क्वीन 2' में खुलेंगे सारे राज
'बैंडिट क्वीन 2' पर काम शुरू हो चुका है। हनी त्रेहान 1994 की मशहूर फिल्म 'बैंडिट क्वीन' के इस सीक्वल का निर्देशन कर रहे हैं।
इस बार फिल्म में 1994 में जेल से बाहर आने के बाद फूलन देवी की कहानी दिखाई जाएगी। इसमें 1983 में उनके आत्मसमर्पण से लेकर 2001 में उनकी हत्या तक के सभी अहम पड़ाव शामिल होंगे।
यह फिल्म बताएगी कि अपने शुरुआती संघर्ष भरे सालों के बाद वे किस तरह एक अलग शख्सियत बन गईं।
बॉबी और हनी ने बताया, किस पर होगा सीक्वल का खास ध्यान
निर्देशक बॉबी बेदी ने बताया कि इस सीक्वल में सिर्फ बदले की भावना पर ही ध्यान नहीं दिया जाएगा, बल्कि फूलन देवी के निजी और राजनीतिक सफर पर ज्यादा जोर रहेगा। इसमें उमेद सिंह से उनकी शादी और संसद सदस्य के तौर पर उनके 2 कार्यकाल जैसी बातें शामिल होंगी।
हनी ने कहा, "यह फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां शेखर सर की 'बैंडिट क्वीन' खत्म हुई थी। मूल फिल्म ने जो पहचान बनाई, उसका सम्मान करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इस वक्त पटकथा पर गहराई से काम कर रहा हूं और बॉबी सर ने जो रिसर्च की है, उसका अध्ययन भी कर रहा हूं।"