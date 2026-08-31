IPO से पहले ब्रांड नाम को लेकर विवाद, पेर्निया कुरैशी का लीगल नोटिस, निवेशकों की बढ़ी मुश्किलें
आज से PSL का 680 करोड़ का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। इसी बीच फैशन उद्यमी पेर्निया कुरैशी और उनकी कंपनी पेर्निया कंसल्टेंसी ने 'पर्पल स्टाइल लैब्स' (PSL) और 'एक्सिस कैपिटल' को कानूनी नोटिस भेजा है।
दरअसल, विवाद की जड़ 26 अगस्त को एक्सिस कैपिटल की ओर से जारी एक निवेशक संचार (कम्युनिकेशन) है।
इसमें निवेशकों को बताया गया था कि 'पेर्नियाज', 'पेर्नियाज पॉप-अप शॉप', 'पीपीयूएस' और इनसे जुड़े सभी नामों के अधिकार हमेशा के लिए उनके पास हैं। मगर पेर्निया इस दावे को नहीं मानतीं।
पेर्निया ने लाइसेंस के दायरे पर उठाया सवाल
पेर्निया के मुताबिक, फरवरी 2018 में PSL के साथ हुए उनके संपत्ति खरीद और लाइसेंस करार (एग्रीमेंट) में PSL को सिर्फ 'पेर्नियाज पॉप-अप शॉप' नाम इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी।
इसमें केवल 'पेर्नियाज' या कोई और नाम शामिल नहीं था। उनकी चिंताओं के बाद, एक्सिस कैपिटल ने अपने IPO नोट में बदलाव किया।
इसमें बताया गया कि PSL के अधिकार 'पेर्नियाज' के इस्तेमाल के लिए 'हमेशा के लिए, एकल, विशेष और दुनिया भर में' केवल 'पेर्नियाज पॉपअपशॉप', 'पेर्नियाज पॉप-अप शॉप', 'पीपीयूएस' और इनसे जुड़े नामों तक ही सीमित हैं।
इस विवाद को अब उन निवेशकों के लिए आधिकारिक रूप से एक जोखिम के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है, जो इस IPO में निवेश करने का मन बना रहे हैं।
PSL ने अपने लाइसेंस का किया बचाव
PSL जोर देकर कह रहा है कि उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा है और उनका लाइसेंस पूरी तरह वैध और स्थायी है।
हालांकि, यह अधिकार केवल 'पेर्नियाज पॉपअपशॉप', 'पेर्नियाज पॉप-अप शॉप', 'पीपीयूएस' और इनसे जुड़े नामों तक ही सीमित हैं।
इस साल की शुरुआत में जब पेर्निया ने इस करार को खत्म करने की कोशिश की थी, तब PSL ने अपनी मूल डील पर कायम रहते हुए उनके दावों को खारिज कर दिया था।