IPO से पहले ब्रांड नाम को लेकर विवाद, पेर्निया कुरैशी का लीगल नोटिस, निवेशकों की बढ़ी मुश्किलें

पेर्निया के मुताबिक, फरवरी 2018 में PSL के साथ हुए उनके संपत्ति खरीद और लाइसेंस करार (एग्रीमेंट) में PSL को सिर्फ 'पेर्नियाज पॉप-अप शॉप' नाम इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी।

इसमें केवल 'पेर्नियाज' या कोई और नाम शामिल नहीं था। उनकी चिंताओं के बाद, एक्सिस कैपिटल ने अपने IPO नोट में बदलाव किया।

इसमें बताया गया कि PSL के अधिकार 'पेर्नियाज' के इस्तेमाल के लिए 'हमेशा के लिए, एकल, विशेष और दुनिया भर में' केवल 'पेर्नियाज पॉपअपशॉप', 'पेर्नियाज पॉप-अप शॉप', 'पीपीयूएस' और इनसे जुड़े नामों तक ही सीमित हैं।

इस विवाद को अब उन निवेशकों के लिए आधिकारिक रूप से एक जोखिम के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है, जो इस IPO में निवेश करने का मन बना रहे हैं।