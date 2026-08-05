पेरेज हिल्टन अस्पताल पहुंचे, TikTok पोस्ट ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी
सेलिब्रिटी ब्लॉगर पेरेज हिल्टन, जिनका असली नाम मारियो लावंडेरा है, मंगलवार को टिकटॉक पर खुद को नुकसान पहुंचाते हुए लाइव दिखाई दिए।
इस घटना के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिंतित दर्शकों ने इस लाइवस्ट्रीम की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने पुष्टि की कि उन्हें सुरक्षित रूप से पास के एक अस्पताल पहुंचाया गया।
तब से उनका टिकटॉक अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है।
संकट टीमें हिल्टन के परिवार को दे रही हैं सहायता
मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से लैस संकट टीमें उनके परिवार को सहायता और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भेजी गईं, जिनका मकसद परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करना और तनावपूर्ण स्थिति को शांत करना था।
उनके मैनेजरों ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने घटना की गंभीरता को माना और कहा कि वे ऑनलाइन पेरेज हिल्टन से जुड़े चिंताजनक कंटेंट से वाकिफ थे।
उन्होंने यह भी बताया कि बार-बार कोशिश करने के बावजूद वे उनसे सीधे संपर्क नहीं कर पाए थे। उनका कहना है कि उनकी सबसे पहली चिंता पेरेज़ की सेहत और भलाई, साथ ही उनके परिवार का स्वास्थ्य है।
हिल्टन अपनी सेलिब्रिटी गॉसिप साइट के लिए जाने जाते हैं
2 हजार के दशक की शुरुआत से अपनी सेलिब्रिटी गॉसिप साइट से पहचान बनाने वाले हिल्टन सोशल मीडिया और अपने साप्ताहिक पॉडकास्ट पर भी सक्रिय रहते हैं।
वे सरोगेसी के जरिए 3 बच्चों के पिता हैं और हाल के सालों में वे ऑनलाइन अपनी एक ज्यादा सकारात्मक छवि बनाने की कोशिश करते रहे हैं।