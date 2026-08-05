पेरेज हिल्टन अस्पताल पहुंचे, TikTok पोस्ट ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी

मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से लैस संकट टीमें उनके परिवार को सहायता और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भेजी गईं, जिनका मकसद परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करना और तनावपूर्ण स्थिति को शांत करना था।

उनके मैनेजरों ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने घटना की गंभीरता को माना और कहा कि वे ऑनलाइन पेरेज हिल्टन से जुड़े चिंताजनक कंटेंट से वाकिफ थे।

उन्होंने यह भी बताया कि बार-बार कोशिश करने के बावजूद वे उनसे सीधे संपर्क नहीं कर पाए थे। उनका कहना है कि उनकी सबसे पहली चिंता पेरेज़ की सेहत और भलाई, साथ ही उनके परिवार का स्वास्थ्य है।