पेनेलोप क्रूज ने टोरंटो में चुनी भारत की 'जोया', ग्लोबल मंच पर चमका देसी डिजाइन

इस साल के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पेनेलोप क्रूज जोया ब्रांड की बेहतरीन ज्वेलरी पहनकर रेड कार्पेट पर उतरीं और उन्होंने अपने स्टाइल से लोगों को आकर्षित किया।

जोया टाटा ग्रुप का एक खास भारतीय लग्जरी ब्रांड है। पेनेलोप अपनी फिल्म 'ला बोला नेग्रा' के प्रीमियर के लिए यहां आई थीं और इस खास मौके के लिए उन्होंने जोया के नए कलेक्शन से कुछ शानदार गहने चुने।

यह नया कलेक्शन भारतीय मसालों से प्रेरित है। इसमें 19 कैरेट का हेलियोडोर और नीलम का बना एक खूबसूरत हार, फूल के डिजाइन वाली एमेथिस्ट अंगूठी और हीरे व टैनजानाइट का बना एक आकर्षक बैंगल शामिल था।